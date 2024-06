Luciano Cabral está en el radar de Colo Colo en el presente mercado de fichajes. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció que Grupo Pachuca tiene interés en incorporar al futbolista de 29 años.

Leonel Herrera Rojas se refiere a este interés desde México. “Se comenta que es uno de los grupos más fuertes en la parte económica. Creo que el ofrecimiento que tuvo tiene que haber sido muy fuerte como para que se lo puedan llevar”, comentó en conversación con BOLAVIP.

En ese contexto, Chuflinga desconoce si en los Albos existió una propuesta para el formado en Argentinos Juniors: “No sé si Colo Colo hizo alguna gestión de poder dejarlo, si tuvo algún ofrecimiento”.

Sin embargo, piensa que en Colo Colo debieron hacer un esfuerzo: “Creo que tendrían que haberlo hecho antes, de haber ofrecido también lo que está ofreciendo el Grupo Pachuca, porque es un gran jugador y lo ha demostrado”.

Leonel Herrera cree que Luciano Cabral rendirá en cualquier lado y de momento se resigna con un fichaje en Colo Colo

Herrera no tiene dudas que Cabral rendirá en cualquier equipo: “En todas partes va a jugar bien, eso lo tengo con plena seguridad que es así. Con los jugadores y técnicos que he conversado me dicen lo mismo”.

Leonel Herrera no duda del buen nivel futbolístico de Luciano Cabral. (Foto: Photosport)

El histórico de Colo Colo 1973 de momento se muestra con expectativas bajas de un fichaje: “A Colo Colo le ha faltado un manejo más fuerte de un ofrecimiento. Me imaginaba que (Aníbal) Mosa el primer golpe que podría haber dado sería justamente ese, pero parece que lo veo un poquito distante”.