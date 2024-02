Jorge Almirón vive un nuevo renacer tras su abrupta salida de Boca Juniors. El entrenador trasandino ha logrado reencantar al hincha de Colo Colo y su estilo de juego ya cautiva a nivel internacional. Lo que se reflejó con el triunfo ante Godoy Cruz por la fase 2 de Copa Libertadores.

Por lo mismo, la situación del estratega llamó la atención en Argentina ya que prácticamente se borró del radar luego de dejar el elenco xeneize.

“Uno debe tomar sesiones en la vida. Ahora estoy totalmente comprometido con el club que estoy. Es un equipo muy grande, hay jugadores nuevos y muy importantes”, confesó Almirón a TyC Sports.

El respaldo a Cavani

Pero el contacto con Almirón se da a días de que se dispute el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. Encuentro que tiene como gran duda a Edinson Cavani, jugador que dirigió el ahora entrenador de Colo Colo.

Para Almirón el uruguayo Cavani fue clave en la campaña de Copa Libertadores en el 2023 (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

Por lo mismo Almirón recalcó que el uruguayo se reencontrará con el gol antes de lo esperado. “Gracias a Cavani llegamos a la final de la Copa Libertadores. Generó cosas importantes en el equipo. Trabajó mucho más de lo que debía por el equipo. Llegaba a marcar cuando otros compañeros no lo hacían. Jugó para el equipo. Cuando haga un gol se le va a abrir el arco”, expresó tajante.

La comparación con Arturo Vidal

Lo llamativo es que sobre la misma, Almirón puso el ejemplo de Arturo Vidal a quien hizo la comparación con Cavani por el rol que cumplen en el camarín.

“Los jugadores de mucha jerarquía fueron los más simples. Me ayudaron muchísimo. Son jugadores que no se van a caer. Para cualquier plantel es un beneficio estar con un jugador de esa jerarquía, hoy me pasa con Arturo Vidal”, destacó Almirón.