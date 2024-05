Gonzalo Jara recuerda el dedo a Edinson Cavani: "No me arrepiento en lo absoluto"

La primera Copa América ganada por la selección chilena en 2015 tiene una serie de historias inolvidables más allá del gol final de Alexis Sánchez picándole el balón a Sergio Chiquito Romero. Claramente un partido que marcó el éxito de la Roja, fue el triunfo chileno ante Uruguay, sí, el encuentro donde Gonzalo Jara puso su dedo en el ano de Edinson Cavani.

Han pasado nueve años desde ese momento, y el ex defensa de la Generación Dorada, hoy comentarista de TNT, recordó el match de cuartos de final que se jugó en el Estadio Nacional.

“Si la consecuencia de esto fue que Uruguay jugara con 10 y que nosotros fuéramos campeones de América, no me arrepiento”, indicó Jarita.

Gonzalo Jara fue emplazado una vez más para que responda si hay algún grado de arrepentimiento por su actuar, situación que dio la vuelta al mundo.

Gonzalo Jara no se arrepiento del dedo a Edinson Cavani.

“No me arrepiento en absoluto. ¿Quién no la hizo de los que jugaron fútbol? ¿Quién no pisó a un compañero? Era algo que después sale como se vio, y es lamentable, pero no me arrepiento para nada”, reitera.

Edinson Cavani vs Paulo Díaz

En el último Superclásico argentino, hubo una situación que llamó mucho la atención: Paulo Díaz de River Plate, tuvo un fuerte choque con el uruguayo Cavani, delantero de Boca Juniors, al que le mostró el dedo, haciendo referencia a lo realizado por Gonzalo Jara en 2015.