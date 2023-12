Una jornada clave se vivirá este jueves en Colo Colo, pues Daniel Morón, gerente deportivo del club, le dará a conocer al directorio de Blanco y Negro la actual situación en la que está la búsqueda del sucesor de Gustavo Quinteros.

Y es que uno de los candidatos que sonaba con fuerza para llegar al Estadio Monumental era el argentino Luis Zubeldía, quien viene de salir campeón con Liga Deportiva Universitaria de Quito de la Copa Sudamericana y el torneo ecuatoriano, pero esto cambió en un abrir y cerrar de ojos.

Zubeldía era el candidato número uno de Colo Colo | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

LUIS ZUBELDÍA HABLA FUERTE Y CLARO SOBRE SU FUTURO EN ECUADOR

Antes de emprender el vuelo a Argentina, el director técnico trasandino conversó con algunos medios de comunicación y fue ahí que dejó en claro lo que quiere para su futuro.

“Con todo respeto a grandes equipos que pueden estar pendientes de uno, la prioridad la tiene Liga. Quiero aclarar eso. Tengo un sentimiento muy fuerte”, manifestó el ex DT de Lanús.

Agregando que “me ha dado mucho Liga y no hay dinero que pueda cambiar mi opinión”.

“En este corto plazo es Liga o nada, quiero que el club siga creciendo…Saben lo que pienso los dirigentes de Liga. Me han dicho que quieren que siga, entonces no puedo poner plazos. Pero no puedo tomar la decisión sin saber cómo van a seguir las condiciones”, cerró.

¿CUÁL SERÍA EL PLAZO PARA DEFINIR AL NUEVO DT DE COLO COLO?

Los directivos de Blanco y Negro se pusieron como plazo final a fines de diciembre para tener confirmado al próximo director técnico de Colo Colo.