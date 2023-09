Luka Tudor se impresionó con Damián Pizarro desde el primer momento en que tuvo la oportunidad de verlo competir en el fútbol joven. El exfutbolista relató cómo fue su impresión cuando descubrió al actual futbolista titular del primer equipo de Colo Colo.

“Voy harto al fútbol jóven por mi hijo y jugaron en San Carlos de Apoquindo, a los 10 minutos, dije quien es este chico, quién es este pendejo compadre. Llamé a Luchito Muñoz, le dije quién es este hueón, tenía uno o dos años menos, te giraba, te controlaba con las dos, lo encuentro muy bueno”, expresó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El exdelantero expresó que no le agrada la forma de Gustavo Quinteros, pero lo felicitó por respaldar al futbolista: “También quiero felicitar a Quinteros. A mí no me gusta Quinteros, porque es muy llorón, siempre ha sido llorón. Es un buen técnico, pero no puede no reconocer nada, cuando gana, gana él y cuando pierde, pierden los demás, pero bancó al cabro chico”

Tudor cree que al futbolista lo deben dejar desempeñar su carrera en calma. “Lo otro que he dicho es que lo dejen tranquilo, ya empezó a hacer más goles, pero lo que dejen tranquilo”.

Luka Tudor llena de elogios a Damián Pizarro (Foto: Photosport)

El comentarista deportivo tuvo elogios para el joven atacante de 18 años. “Honestamente lo encuentro muy completo, un jugador que se tira atrás, que te puede jugar, es inteligente”.

Por último destaca la personalidad del futbolista. “Yo pregunté, era goleador en las inferiores. No sé qué tan goleador va a ser en este nivel, yo creo que si. El otro día vimos la definición que tuvo. Ha tenido una cosa muy importante la mente y la personalidad para aguantar para que hayan pasado no se cuentos partidos (de mala racha)”.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Universidad Católica?

El Cacique se concentra en lo que será su desafío ante La Franja este domingo 1 de octubre a las 15:00 en el estadio Monumental por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2023.