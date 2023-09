Arturo Vidal estuvo presente en el estadio momumental el sábado pasado en el triunfo de Colo Colo por 6-0 ante Cobresal. El King en aquella ocasión conversó con los jugadores del plantel, Gustavo Quinteros, el gerente deportivo, Daniel Morón y también el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing.

El presidente de la concesionaria, aseguró que al interior del directorio no se diálogo acerca de un retorno del futbolista de 36 años. “No se conversó nada y les repito lo que he dicho, en el sentido de que Arturo es un hombre de la casa, un ídolo chileno y de Colo Colo. Habrá que ver en su momento las posibilidades de que aquello ocurra”.

Por ahora, el directivo asegura que no buscan generar incomodidad a los jugadores en el cierre de la temporada. “Lo que pasa es que Arturo pertenece a otro club, tiene contrato hasta fin de año, está lesionado. No queremos incomodar al plantel actualmente con ninguna cosa externa, que no sea concentrarnos para avanzar para acercanos al puntero del Campeonato y tratar de ganar la Copa Chile. Todo lo que hablemos por el lado sería distraernos de ese foco. No estamos pensando en esos temas”.

Los factores para posible llegada del King al estadio Monumental

Stöhwing se refiere a factores que se relacionan con una eventual incorporación del King. “Hay muchas cosas que están relacionadas, hay que ver primero la renovación del entrenador, qué jugadores solicita, los recursos, la opinión de la gerencia deportiva, la opinión del directorio. En un club como Colo Colo que estamos tratando de hacer las cosas en forma profesional y seria, pasa por distintos estamentos sin perjuicio de tener siempre las puertas abiertas para conversar con Arturo”.

Alfredo Stöhwing se refiere a Arturo Vidal y la renovación de Gustavo Quinteros (Foto: Photosport)

De esta manera, un eventual arribo del King deberá ser visado por el entrenador, que podría ser Gustavo Quinteros si acuerda su renovación, el gerente deportivo, Daniel Morón y votación del directorio de Blanco y Negro, sumado a los recursos que tenga el club.

El directivo aseguró que por ahora tampoco se diáloga sobre la renovación de Gustavo Quinteros. “Estamos todos de acuerdo en lo que hemos dicho, en el sentido que estamos trabajando con Gustavo. Hay la idea de tener estabilidad y planes a largo plazo, tendrá que haber las evaluaciones a final de año”.