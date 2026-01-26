Colo Colo dio por finalizada su participación en la Serie de La Plata y ahora enfoca todas sus energías en el inicio de la Liga de Primera 2026, donde los dirigidos por Fernando Ortiz deberán medirse ante Deportes Limache.

Sin embargo, el Cacique no logra salir del todo de las malas noticias en este arranque de temporada. ¿Qué pasó ahora?

Una nueva complicación médica vino a alterar los planes del cuerpo técnico albo justo en la antesala del debut del conjunto Popular en el Torneo Nacional.

Cristián Zavala se perderá varios duelos de la Liga de Primera 2026

Cristián Zavala ingresó desde el banco de suplentes en el amistoso ante Peñarol y sintió una molestia en su rodilla derecha. Aun así, el ex Coquimbo Unido decidió ejecutar el sexto penal de la definición ante el Manya “a lo Panenka”, lanzamiento que fue contenido por el portero Washington Aguerre.

Tras cartón, el futbolista de 26 años se tiró al piso tocándose la pierna y evidenciando claras muestras de dolor, precisamente en la misma rodilla con la que había rematado.

Cristián Zavala y sus muestras de dolor tras patear el penal ante el Manya | FOTO: Captura

Luego de realizarse los exámenes médicos de rigor, se confirmó que el delantero sufrió una fractura en la rótula de la rodilla derecha, lesión que lo mantendrá fuera de las canchas entre siete y nueve semanas.

De esta manera, Zavala queda automáticamente descartado para el inicio del torneo y también para varios compromisos clave de la Liga de Primera, incluido el Superclásico ante Universidad de Chile, a disputarse el próximo 1 de marzo.

