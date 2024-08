Universidad de Chile y Colo Colo se medirán este sábado a las 15:00 en el Estadio Nacional por la fecha 19 del Campeonato. Manuel de Tezanos asegura que la U no tiene referencia del Cacique, aquello debido a la suspensión que tenía el equipo de Jorge Almirón ante Huachipato.

“No hay referencia porque no jugó este fin de semana. Hay varias incógnitas que iremos sabiendo más que nada en los entrenamientos, pero sobre todo en la cancha”, señaló el periodista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

En ese sentido, ve como un punto en contra para los Azules, el hecho que los Albos no jugaran por la fecha 18: “Pienso que para Álvarez, un técnico que estudia mucho, todos lo hacen, estudian mucho al rival, es una gran desventaja que Colo Colo no haya jugado este fin de semana, gran desventaja”.

De Tezanos piensa que el DT azul no cuenta con contexto de dos jugadores claves en el Cacique: “No tiene mucha referencia de Correa. Podrá buscar videos de Estudiantes, pero no es lo mismo, no va a saber hasta quizás el jueves o viernes si juega o no juega Isla o Vidal. Por último, lo conoce a Vidal, lo conoce jugando por Colo Colo”.

“Es una incógnita lo que pueden mostrar Isla y Correa, independiente de que sus características sean conocidas por todos”, agregó el profesional de las comunicaciones.

Manuel de Tezanos considera que Colo Colo tiene la ventaja de la incógnita con respecto a Mauricio Isla y Javier Correa, quienes aún no suman minutos en el equipo (Foto: Photosport)

Manoel considera que el DT del cuadro Albo tiene una ventaja táctica: “Tiene una carta Almirón que es la sorpresa. Tiene dos jugadores que no han jugado ni un minuto, Que son buenos jugadores más encima. Eso es un gran punto a favor de Colo Colo pensando en la guerra táctica”.