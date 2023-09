Colo Colo se alista para lo que será un trascendental duelo ante Cobresal por el Campeonato Nacional, en la que los ‘Albos’ deben buscar los tres puntos para acortar distancias con el actual líder del torneo en su lucha por conseguir el título.

Pensando en lo que será este compromiso, un histórico de ‘Cacique’ como lo es Marcelo Barticciotto analizó en ESPN lo que será este duelo, en la que tema por una de las grandes flaquezas en el club en las últimas temporadas en duelos claves.

“Ahora otro partido definitorio para Colo Colo, como lo fue los partidos internacionales cuando Colo Colo tiene que definir de local, en casa y no lo pudo hacer”, comenzó señalando Barticciotto.

Manteniendo su análisis, el ex futbolista confiesa de la gran ventaja que podría tener Cobresal para este duelo, en la que los ‘Albos’ deberán saber manejar una importante presión para poder conseguir un triunfo ante un duro rival.

Colo Colo ha sufrido en los partidos de gran importancia en los últimos años | Foto: Photosport

“Yo como Cobresal tengo dos resultados que me sirven en estos momentos. Colo Colo no puede dejar pasar la oportunidad de tener que ganar el partido, no le queda otra”, explicó.

Finalmente, Barticciotto pone en ascuas lo que puede ser el desarrollo de este partido, en la que indica que quien pueda lidiar mejor con la presión, estará más cerca de conseguir un resultado favorable.

“Colo Colo tiene la obligación de ganarlo y hay que ver cómo afrontar esa presión también”, finalizó.

¿Cuándo se disputará el duelo entre Colo Colo y Cobresal por el Campeonato Nacional?

El duelo entre ‘Albos’ y ‘Norteños’ se disputará este sábado 23 de septiembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental