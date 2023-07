Uno de lo grandes temas en la actualidad de Colo Colo es su escaso poder de gol. Un equipo que viene en alza, que se genera ocasiones de concretar, pero no convierte y puso la nota de alerta en estos días.

A su vez, el técnico del cacique, Gustavo Quinteros, decidió no convocar al delantero paraguayo, Darío Lezcano para el duelo de este sábado ante Huachipato, por lo cual nuevamente las críticas cayeron hacia el estratega y cuáles serían las razones para esa determinación.

Lo concreto es que Quinteros sigue bancándose al joven Damián Pizarro como titular sacrificando al propio Lezcano, como también a Leandro Benegas. Estos dos últimos, no han estado a la altura de lo que implica ser el centroatacante de los albos, más aún considerando, el gran aporte realizado el año pasado por el trasandino, Juan Martín Lucero.

En ESPN F90, Marcelo Barticciotto de alguna manera blindó a los centroatacantes y si bien sostiene que no han estado a la altura, es un mal de nuestro torneo. “Es para lo que contrataron para reemplazar a Lucero y a quienes trajeron para eso son Benegas y a Lezcano, pero un equipo, sobre todo en nuestro campeonato chileno, los 9 no hacen 40 goles por campeonato, sacando a Zampedri que te hace veinte”, expresó Barti.

Pese a los cuestionamientos, Damián Pizarro mantendrá la titularidad (Photosport)

No obstante, el ex campeón de América tuvo una crítica aún más ácida, señalando que en el cacique el problema no es del centrodelantero, si no de todos, ya que nadie hace goles. “Pero después van variando. Un nueve te puede hacer diez, doce goles, pero después hacen goles los punteros, van repartiendo. En Colo Colo no hace goles ninguno”, cerró Barticciotto.

Los albos reciben este sábado a Huachipato en el Estadio Monumental a contar de las 17:30 horas con la posibilidad de reducir la diferencia con quienes lo anteceden en la tabla de ubicaciones.