El histórico campeón con Colo Colo no tuvo piedad con la posición de Vozinha en Macul tras su regreso por la Fecha FIFA con Cabo Verde.

La estadía de Vozinha a Colo Colo sigue generando debate. El arquero de Cabo Verde aterrizó en el fútbol chileno después del Mundial 2026, y tras un par de meses en Macul, el africano de 40 años ha tenido pocas oportunidades de sumar minutos con la camiseta alba, mientras los juveniles Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira han respondido a la altura.

En ese escenario, Marcelo Barticciotto, histórico ídolo del Cacique, cuestionó la decisión de incorporar al guardameta si el cuerpo técnico confiaba en las alternativas que ya tenía en el plantel. En el panel de Cooperativa Deportes, el exdelantero entregó su postura sobre la disputa por el arco albo.

“A De Paul hay que sacarlo de la ecuación porque no juega hace tiempo. Los chicos, Maureira y Villanueva, anduvieron bien. Siempre lo dije: no tendrían que haber traído a Vozinha si confiaban en ellos. Pero ya una vez que lo traen me parece que tiene que jugar él. Si no, ¿para qué lo trajeron?”, manifestó Barticciotto.

Fernando Ortiz enfrenta una decisión en el arco albo

La discusión se instala justo cuando Colo Colo recupera alternativas para el puesto. Fernando de Paul y Gabriel Maureira vuelven a entrar en la consideración tras superar sus problemas físicos, aumentando la competencia por la titularidad junto a Villanueva y Vozinha.

Ahora, el entrenador Fernando Ortiz deberá definir quién defenderá el arco del Cacique en el próximo compromiso ante Coquimbo Unido, este domingo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso (15:00 horas).

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En síntesis…