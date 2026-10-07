El partido que fue suspendido por la lluvia en el Estadio Monumental, se jugará en menos de dos semanas en la misma cancha.

Rápidamente se confirmó cuándo se reanudará el partido entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, luego que fuera suspendido anoche en el Estadio Monumental.

Los albos recibieron a los sureños bajo un sorprendente aguacero en Macul, que permitió jugar a medias el primer tiempo, donde el Cacique estiró la ventaja a un 2-0 en el marcador global.

Finalmente, en el entretiempo el árbitro Francisco Soriano conversó con los capitales de ambos equipos y decidió suspender el encuentro, pues el campo de juego anegado no permitía el buen desarrollo de fútbol.

Francisco Soriano decidió suspender el partido de vuelta entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt. (Foto: Luis Quinteros/Photosport)

Las primeras informaciones indicaban que el segundo tiempo se iba a jugar en dos semanas más, aprovechando el viaje de regreso de Puerto Montt tras su visita a San Marcos de Arica por la fecha 28 de la Primera B.

Y aquello fue confirmado esta jornada, lo que fue dado a conocer por el periodista Daniel Arrieta de TNT Sports.

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¿Cuándo se reanudará el Colo Colo vs. Puerto Montt?

El reportero que cubre el día a día de Colo Colo, informó que el último cuarto de la llave se disputará el próximo martes 20 de octubre a las 18:00 horas en el mismo Monumental.

Cabe recordar que el Cacique busca convertirse en el segundo semifinalista de la Copa Chile, donde lo espera O’Higgins de Rancagua, que dejó en el camino a Deportes Concepción.

En síntesis

El duelo entre Colo Colo y Puerto Montt se reanudará el 20 de octubre .

y Puerto Montt se reanudará el . El encuentro continuará a las 18:00 horas en el Estadio Monumental .

en el . Colo Colo vence 2-0 en el marcador global a Deportes Puerto Montt.