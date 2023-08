Jordhy Thompson viene al alza en Colo Colo, se ganó la titularidad en el Cacique y está pasando por un buen momento personal con goles en el fútbol chileno. De hecho, el delantero hoy es titular ante Universidad Católica por Copa Chile, pero trae a cuestas otro lío y un supuesto reencuentro amoroso con su ex pareja, Camila Sepúlveda.

A través de un video que se viralizó por las redes sociales, Thompson fue sorprendido besando a su ex pareja en una fiesta con varios jugadores más del Cacique. El hecho habría ocurrido a cinco días de enfrentar a la UC por la Copa Chile y eso hizo estallar de rabia a Marcelo Barticciotto.

El ídolo albo, en su estilo, se las cantó claras a Thompson y el campeón de América pierde la paciencia con el delantero, quien en el verano fue acusado de violencia intrafamiliar.

“Estas cosas te sacan de tu rutina, de tu rutina y de lo que él mejor sabe hacer y de lo que él debe hacer que es preocuparse sólo de jugar al fútbol de la mejor forma. Estas cosas distraen“, disparó Barticciotto en Cooperativa.

Marcelo Barticciotto lamenta el comportamiento de Jordhy Thompson fuera de la cancha (Photosport)

Luego, el ex DT de Colo Colo fue claro argumentando que “él, puede decir que este video se filtró y es verdad que sería así, pero más allá de que no lo pueden ratificar desde adentro o no lo van a hacer, pero son distracciones que no las debería tener”.

Incluso, el ex goleador de Colo Colo plantea con una frase lo que se termina haciendo en la previa del Cacique ante la UC por la ida de la final zonal de la Copa Chile.

“Lamentablemente, con estas cosas, terminamos hablando de cualquier cosa menos de fútbol”, terminó molesto Barticciotto.