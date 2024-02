Marcelo Barticciotto se refirió a los incidentes protagonizados en el sector del norte del estadio Nacional por un grupo de personas, situación que obligó a suspender el encuentro de la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato en el minuto 78.

“Privaron al equipo de festejar, de levantar la copa y de terminar o de culminar una fiesta. Eso lamentablemente lo privaron, porque ahora si se va a jugar en estadio vacío, van a recibir la copa solos”, expresó el 7 del Pueblo en Al Aire Libre en Cooperativa.

El campeón de la Copa Libertadores 1991 asegura que el compromiso debió detenerse en el descanso: “El partido se tenía que haber suspendido en el entretiempo”.

Barti enfatiza en que la mayoría de los fanáticos fue a disfrutar del compromiso: “La mayoría de los hinchas fue a alentar al equipo, la mayoría de los hinchas fue con sus hijos, con sus familias, a tratar de ver un espectáculo y ver salir campeón a Colo Colo”.

“Pero una vez que los hinchas pasan su ubicación formal como tiene que ser y se meten en el campo de juego. Por más que sean una o dos vallas para pasar, estaban en la primera, ya habían pasado, el partido no tenía que haber empezado. Por más que se porten bien”, agregó.

Marcelo Barticciotto opina sobre los incidentes en la Supercopa 2024. (Foto: Photosport)

Barticciotto se pone en el lugar de los jugadores Acereros: “Me pongo en los pantalones de los jugadores de Huachipato y a mí me daría miedo, porque no son hinchas de mi equipo. Son hinchas del rival y si yo me pongo a ganar el partido, quizás me pueden llegar a hacer algo”.

Marcelo Barticciotto reacciona a dichos de Arturo Vidal

También tuvo una interrogante sobre los dichos de Arturo Vidal tras la suspensión del partido: “Lo que le preguntaría a Arturo Vidal, a quién responsabiliza él, porque habla de una responsabilidad. No se sabe a quién responsabiliza”.

Barticciotto tiene claro quien son los principales culpables: “Acá los principales responsables son estos 40 o 50 personajes, que en definitiva hicieron que este partido se suspenda”.

También se refirió a la labor policial: “Después lo que no entiendo es que Carabineros no termine cercándolos, como para no poder detenerlos. No entiendo”.

“Era un piño de gente que no eran más de 40 o 50. si no pueden detener a 40 o 50, no sé de qué estamos hablando. No se pueden realizar eventos masivos. Imposible realizar eventos masivos, en el fútbol digo. Cómo no los pueden cercar, cómo no pueden detener a estos personajes. No sé si no hay voluntad, no sé”, finalizó.