Colo Colo sigue proyectando lo que será su temporada 2024, en la que los dirigidos por Jorge Almirón en las últimas horas embarcaron vuelo a Uruguay para iniciar lo que es su pretemporada, en la que jugará una importante serie de partidos en dicho país.

Dejando de lado lo que serán estos encuentros preparativos, en el ‘Cacique’ uno de los importantes temas hasta día de hoy es sobre los fichajes, en la que sin duda que uno de los grandes nombres que ha sido vinculado al club es sobre el posible retorno de Arturo Vidal.

Ante esta situación, un histórico del ‘Popular’ como lo es Marcelo Barticciotto se manifestó en el programa ‘F90’ de ESPN, en la que declaró que por lo que se observa en el ambiente, desde la directiva del club no tienen mucha intención de fichar al ‘Bicampeón de América’.

“No lo van hacer público (de que no quieren a Vidal), pero si hicieron público la tibieza que tienen en sus declaraciones, eso sí lo hacen público”, declaró el ídolo del ‘Cacique’.

Vidal aún no define su futuro | Foto: Photosport

Finalmente, Barticciotto tomó una postura más que radical en la que si él fuera Arturo Vidal, no iría a Colo Colo por esta larga novela en la que los directivos aún no se acercan a él.

“Yo voy a ser muy drástico y puede ser que esté equivocado, yo soy Vidal y no voy (a Colo Colo), porque si de 9 directores, 5 no me quieren, no voy”, concluyó.

¿Cuál fue el último partido de Arturo Vidal?

El último partido que disputó Arturo Vidal fue en la temporada 2023 dentro de lo que fue el empate sin tantos de la Selección Chilena ante Colombia el 12 de septiembre por las Eliminatorias Sudamericanas.