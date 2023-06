Colo Colo entrará esta noche a La Bombonera de Buenos Aires sabiendo lo que pasó en el partido entre Deportivo Pereira y Monagas, el cual bien podría definir el futuro de los albos en la Copa Libertadores.

“Hay un partido que se juega antes y la verdad es que lo que pase entre Monagas y Pereira va marcar un poco cuál va ser la necesidad de Colo Colo contra Boca, que no es un dato menor porque dependiendo del resultado en Venezuela se podrá manejar el tipo de partido que se quiere jugar”, dijo Marcelo Espina en ESPN F Show.

En el Cacique saben que el duelo de hoy día es de vida o muerte, por lo que no hay margen de error y tienen la obligación de rescatar puntos si no quieren ver muy mermadas las chances de avanzar en el certamen internacional.

Villa no estará en el cuadro argentino. | Foto: Photosport

“No se enfrenta a un Boca potente, porque ha estado irregular con rendimientos que van cambiando. Viene de perder de manera fea ante Arsenal, en donde prácticamente no pateó al arco. Tiene la baja sensible de Villa, pero es un equipo copero y que se hace fuerte de local”, analizó Espina.

“Si Colo Colo intenta y puede, porque a veces intentas y no puedes jugar lo de igual a igual y presionarlo en la mitad de cancha, se puede conseguir algo porque Boca es frágil defensivamente. Valdés vuelve de una lesión y cuando a Boca se le reducen los espacios se complica, porque no tiene juego asociado, sí tiene verticalidad”, dijo.

Los albos tendrán una cita con la historia esta noche y buscarán dar el gran batacazo de la jornada logrando el primer triunfo en la mítica Bombonera, recinto en donde nunca han podido salir victoriosos.