El ex arquero del Cacique no se hace problema en explicar por qué Colo Colo puede ser la gran sorpresa de la Copa Libertadores.

Colo Colo tiene mañana uno de los partidos más importantes del último tiempo, donde tendrá que recibir la visita de nada más ni nada menos que River Plate por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El Cacique no se instalaba en esta etapa desde 2018, cuando quedó eliminado a manos del Palmeiras de Brasil. Ahora, si bien la tarea parece titánica enfrentando a un grande de Argentina, la ilusión está a tope en el Estadio Monumental.

Colo Colo recibe a River Plate en el Monumental. | Foto: Photosport

Así por lo menos lo refleja Marcelo ‘Rambo’ Ramírez, quien no se achica ante el cuadro millonario: “Entramos en una etapa de la Copa Libertadores donde quedan los mejores, por lo tanto, lo hace más difícil y en donde hay que tratar de resguardar cualquier tipo de riesgo, sobre todo en casa”, avisó en diálogo con Bolavip Chile.

El ex portero del Cacique confía en los albos por este particular motivo: “Lo que más me ha gustado de este Colo Colo son los partidos de visita. Nos da la confianza de que, si sacamos un resultado estrecho acá, afuera se puede asegurar. Va a ser muy importante un resultado que nos permita ir a jugar de visita para asegurar el paso a las semifinales”, sumó.

¿Sobre River Plate? Ramírez asegura que es un rival de cuidado y “No hay que mirarlo ni por encima ni por debajo del hombro. A Colo Colo este partido lo pilla en buen momento y tiene que ser muy serio, aplicado, responsable y concentrado en el partido ante los argentinos”, remató en el cierre.

Colo Colo vs. River Plate, día y hora

El Cacique saltará a la cancha del Estadio Monumental este martes 17 de septiembre a las 9:30 de la noche, hora en donde recibirá a River Plate por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.