Colo Colo se prepara para lo que es su primer gran desafío dentro de la pretemporada, en donde los ‘Albos’ tendrán un duro apretón de manos ante Olimpia de Paraguay en Uruguay, en uno de los duelos amistosos en la Serie Río de La Plata.

Antes de iniciar esta temporada 2026, el equipo de Fernando Ortiz tiene como gran interrogante lo que será el futuro de una de las figuras del club, como lo es Lucas Cepeda, quien podría partir en este mercado de pases, ya que el jugador tiene el deseo de partir.

Sobre esta misma situación, el ex futbolista, Marcelo ‘Toby’ Vega tomó la palabra en el podcast de ‘Todos Somos Técnicos’ y habló sobre el camino que debe forjar el crack albo, en la que antes de partir a Europa, le recomienda pasar por otro equipo importante de Sudamérica.

“Si no sales de acá a prepararte a otro lado para poder ir a Europa, es muy difícil”, declaró el ex futbolista.

Vega y su situación con Cepeda | Foto: Photosport

Concluyendo, Vega soltó un bombazo respecto a la situación de Lucas Cepeda, en la que indicó que el jugador tuvo la posibilidad de partir a River Plate en un mercado anterior, pero él declinó de esta opción ya que solo quería ir al Viejo Continente.

“Cuando tuvo la posibilidad Cepeda de irse a River Plate, que no quiso, no quiso porque era cierta lo que hicieron, a mí me lo contó Morón, él quería irse a Europa directo”, cerró.

