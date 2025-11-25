Colo Colo consiguió una importante victoria este fin de semana al derrotar por 4 a 1 a Unión La Calera, en un partido clave para mantener vivas sus aspiraciones para clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

En dicho encuentro, el mediocampista Arturo Vidal tuvo que ver el buen rendimiento de Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez desde el banco de suplentes, hasta que el DT Fernando Ortiz decidió enviarlo al terreno de juego a los 65 minutos.

Tras el compromiso, el Rey Vidal fue consultado sobre su suplencia y respondió de manera tajante: “Vengo de una lesión, no es que fui suplente porque haya alguien mejor que yo”.

Arturo Vidal ingresando ante los Cementeros | FOTO: Diego Martin/Photosport

La declaración provocó reacciones divididas entre los hinchas y comentaristas, que comenzaron a cuestionar su protagonismo en el plantel.

Marcelo Toby Vega aconseja a Arturo Vidal

Uno de los primeros en alzar la voz fue Marcelo “Toby” Vega, ex seleccionado chileno, quien en el programa A Veces Hablamos de Fútbol del canal Picado TV analizó la situación del mediocampista bicampeón de América.

“Es fuerte porque los jugadores que estuvieron jugaron muy bien, físicamente están mejor que él. Él tiene que entender que, como entendimos todos, cuando hay un momento de la vida que uno se empieza a retirar, ya te va quedando menos y la gente se va a quedar con lo último y no con lo extraordinario de Vidal”, comentó Vega.

“Vidal está dentro de los mejores de la historia, antes era un súper dotado y hoy no es ese Vidal, y uno lo entiende por la edad que tiene, las lesiones, pero él lo sabe, aunque nunca lo va a decir formalmente”, agregó.

Por último, el también panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports manifestó que: “Decir que él es mejor que todos no cae bien en un camarín”.