La Selección Chilena dejó gratas sensaciones tras lo que fue su pasada por esta fecha FIFA, en donde el equipo de todos consiguió dos importantes triunfos en Rusia, en la que vencieron por 2-0 a los locales y por 2-1 a Perú.

Dentro de lo que fueron estos partidos, varios nombres son los que destacaron en el equipo comandado por Nicolás Córdova, los que sin duda ilusionan pensando en lo que pueden ser los próximos desafíos de la Selección Chilena con este recambio.

Ante esto, el ex futbolista Marcelo ‘Toby’ Vega tomó la palabra en el Podcast de ‘Todos Somos Técnicos’, en la que elogió a las dos grandes figuras para él en este partido de ‘La Roja’, en la que sin duda se queda con el partido de Darío Osorio y Francisco Salinas.

“Yo me quedo con Osorio y Salinas, me gustó su rendimiento, a Osorio le dieron más libertad, yo siempre decía, cuando tu lo encasillas a un lado, era solamente para correr”, declara.

Vega destacó a Osorio y Salinas | Foto: La Roja

Concluyendo, Vega indica que es muy bueno que Córdova de alguna u otra forma le de libertades a Darío Osorio, en donde siente que en el proceso anterior lo encasillaron mucho a un rol más defensivo, en la que no podía entregar su buen fútbol.

“Hoy tu puedes marcar un poco con laterales que te pueden pasar, con libertad, eso te da un apoyo como creador o mediocampista inteligente para poder darte un pase, que es lo que no tuvo Marcelino, que perdió una cantidad importante de pases. Con Osorio se arregló ese mediocampo”, concluyó.

