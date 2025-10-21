El ambiente en Colo Colo no es de calma. El equipo albo atraviesa un “mal momento” futbolístico en la Liga de Primera, marcado por resultados irregulares y un rendimiento colectivo que no logra convencer.

En este escenario, el director técnico Fernando Ortiz decidió descomprimir el ambiente y otorgar dos días libres a la plantilla para el descanso y la recuperación.

Sin embargo, la decisión de una de las máximas figuras del plantel encendió la polémica. En lugar de optar por el reposo, Arturo Vidal tomó un avión y realizó un viaje express a Brasil junto a su pareja Sonia Isaza.

A Toby Vega no le gustó el viaje del King Vidal a Brasil

Esta acción generó un amplio debate. Si bien el permiso fue concedido por el entrenador, muchos panelistas deportivos y hinchas cuestionaron la pertinencia del viaje, el desgaste físico de un vuelo internacional y el “foco” del jugador, en un momento en que el club más necesita de su liderazgo y recuperación física.

El exjugador y actual comentarista, Marcelo “Toby” Vega, fue categórico en su crítica y “le paró los carros” al referente albo.

“A mí me gustaría que estuviera más enfocado en el mal momento de Colo Colo. Se le necesita, se necesita que suba el nivel y necesitan ganar partidos”, disparó el Toby en el programa A Veces Hablamos de Fútbol de Picado TV.

Arturo Vidal vuelve a hacer noticia en su paso por Colo Colo | FOTO: Javier Torres/Photosport

“Los dos días libres son para descansar”, sentenció el panelista, en un mensaje directo sobre el uso correcto del tiempo de reposo.

Fiel a su estilo, el “Toby” cerró su intervención dejando en el aire una pregunta que grafica el riesgo innecesario que, para él, tomó el exmediocampista: “¿Y si le pasa algo?”.