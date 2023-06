Marco Sotomayor no le deja pasar una a Jordhy Thompson y pone en tela de juicio a Colo Colo: "Ese niñito es una bomba de tiempo"

Colo Colo remontó un partido bravo ante Deportivo Cali en el día de ayer, donde los dirigidos por Gustavo Quinteros se impusieron por 5-4 en un partido que tuvo a Jordhy Thompson como cabeza de la remontada alba.

Fue precisamente el jugador formado en las inferiores de los albos y quien fue denunciado por violencia de género por su ex pareja, Camila Sepúlveda, el objeto de análisis de Marco Sotomayor en exclusiva para Bolavip Chile.

“Lo de Thompson… yo creo que está mal enfocado en su vida, perdón que lo plantee así. Está mal enfocado con el temita de las Redes Sociales, subiendo fotos de su nueva polola”, dijo sobre el canterano albo.

Jordhy Thompson anotó ante Deportivo Cali. | Foto: Photosport

Sotomayor se impresiona que nadie dentro de la institución oriente a la prominente joya de la cantera alba: “Cómo alguien en Colo Colo no le dice, no lo llaman a terreno. Es una bomba de tiempo ese niñito, independientemente que me alegro que haya marcado”.

“Los goles este cabro tenía que haberlo marcado frente a Boca Juniors cuando quedó solo frente al arco, no en un amistoso. Ayuda, pero me preocupa más lo otro”, repasó en el cierre al volante colocolino.

Thompson y compañía entrenarán esta semana y el sábado volverán a saltar a la cancha cuando Colo Colo trata de firmar su paso a la siguiente ronda de la Copa Chile ante Unión La Calera con Deportivo Pereira en el horizonte la próxima semana.