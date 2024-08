Colo Colo tuvo que batallar más de la cuenta para hacerse fuerte de local ante Junior de Barranquilla por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores, en donde el equipo de Jorge Almirón se impuso por 1 a 0 con el solitario gol de Vicente Pizarro.

Pero no todo fue color de rosas para el Cacique. Un jugador que se ganó las críticas de los hinchas del conjunto Popular en redes sociales fue el delantero Marcos Bolados, quien no fue gravitante durante el transcurso del encuentro y fue sustituido durante el segundo tiempo.

La verdad es que hace varias semanas el seleccionado chileno viene recibiendo comentarios negativos de parte de los simpatizantes albos, quienes comienzan a perder la paciencia con el ex Deportes Antofagasta y ya piden la titularidad de Cristián Zavala.

VERÓNICA BIANCHI SE LA JUEGA: ¿CRISTIÁN ZAVALA O MARCOS BOLADOS?

Fue en el programa MediaPunta que la periodista Verónica Bianchi fue consultada por su colega Daniel Arrieta sobre quién debería ser titular en el próximo compromiso por el certamen continental: ¿Bolados o Zavala?

“Yo me quedo con Cristián Zavala. No me gustó lo de Bolados y no me termina de convencer”, respondió la también comunicadora de TNT Sports.

Para Bianchi, Bolados fue uno de los puntos bajos en la victoria de Colo Colo | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Sé también que Bolados ha sido más titular que Zavala en Copa Libertadores, pero el martes debería apostar con Zavala para intentar algo diferente”, sentenció.

¿CUÁL Y CUÁNDO ES EL PRÓXIMO PARTIDO DE COLO COLO?

El conjunto Popular no tiene descanso y este viernes 16 de agosto deberá enfrentar a Coquimbo Unido por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2024, compromiso que comenzará a partir de las 19:00 horas en el Estadio Monumental.