Un partido de alto impacto era el que se disputaba dentro de esta jornada en el Campeonato Nacional, en el que Cobreloa y Unión La Calera se enfrentaban en un partido clave para escapar de la parte baja de la tabla y los ‘Loínos’ salieron como vencedores tras imponerse por 2-0.

Dentro de lo que fue este duelo, uno de los jugadores que fue protagonista en el Estadio Zorros del Desierto, fue el volante ‘Cementero’ Pablo Parra, quien tuvo su vuelta a Calama tras ser jugador de los naranjas hace unos años.

El ex ‘Loíno’ no vivió su mejor tarde en el norte al no tener una buena recepción por parte del hincha de Cobreloa y finalizado el encuentro, Parra conversó con el medio ‘Somos Futboleros’ en el que narró como fue su experiencia en este partido.

“No entiendo (los insultos), mi vuelta a Calama fue horrible. No sé por qué me insultaron de esa manera, si yo no les hice ningún daño”, declaró.

Parra no tuvo una buena noche en Calama | Foto: Photosport

Finalmente, Parra señala que su paso por Colo Colo, un clásico rival de Cobreloa, pudo haber sido la razón del descontento del hincha en Calama, en la que dio explicaciones por aquello.

“Si fue porque me fui a Colo Colo, son cosas personales, que se me dio la oportunidad de ir nada más. Son cosas del fútbol nomás y hay que seguir”, finalizó.