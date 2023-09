Matías Zaldivia no fue renovado en Colo Colo para la temporada 2023. El defensor tomó la decisión de aceptar la propuesta de la Universidad de Chile, firmando contrato por un año.

El jugador recuerda lo que fue su paso por el Cacique. “La verdad que fue muy lindo, me tocó ganar muchos campeonatos. Estuve 7 años ahí, conocí gente del club que hoy sigo teniendo relación que fue excelente conmigo”, expresó en conversación con Misión Deporte.

El zaguero central valoró la experiencia que tuvo con el cuadro Albo, consiguiendo levantar copas. “Es una etapa muy linda de mi carrera, con muchos títulos, muchos partidos, torneos internacionales que me hicieron crecer y ser otro jugador”.

También se refirió a su salida, donde mostró su descontento con Blanco y Negro “Lo dije en su momento, a mí lo que me molestaron fueron las formas de que se dio todo. Pero estoy muy agradecido del club de todo lo que me dio, de cómo me hizo ser un mejor jugador, de toda la experiencia que agarré. Las formas no fueron las que a mí me hubieran gustado después de haber pasado tanto tiempo, entonces esa fue la parte fea”.

Matías Zaldivia se fue como campeón en Colo Colo (Foto: Photosport)

Además explicó que tras salir del Cacique estaba abierto a jugar en otros grandes del país. “Siempre le dije a mi representante que, si seguía en Chile, quería jugar en los equipos grandes, esa era mi ilusión, en cualquier grande de Sudamérica, pero que no quería bajar de un equipo que pelee copas, que pelee torneos, que sea grande y tenga una gran hinchada”.

En ese sentido se le presentó la chance de ir a la Universidad de Chile. “Me llega el llamado -mediante mi representante- de Manuel Mayo. Tuvimos una charla por Zoom, me comentó cómo estaban trabajando, cómo querían levantar al club, las cosas que estaban haciendo. Me motivó mucho, porque quería volver a demostrar después del último año en Colo Colo que por ahí no me tocó jugar tanto, volver a demostrar que estaba para jugar en el alto nivel del fútbol chileno, seguir estando en vigencia, en competencia. Era un reto para mí”.

“Después de eso, cuando agarró Mauricio (Pellegrino), me llamó y me dijo que quería contar conmigo. Si de parte del club me dijeron que querían contar conmigo, después te llama el técnico y te dice lo mismo, era algo bueno para mí, que me hizo sentir importante, era lo que quería volver a sentir, ser importante en un equipo.. Obviamente fue difícil, también consensuado con mi familia porque no estoy solo”, añadió.

Zaldivia aseguró que le costó el paso, pero dejó claro de cuál equipo es hincha. “Es entendible, venía del clásico rival de toda la vida. Se entiende obviamente, pero no deja de ser un trabajo. Soy argentino, hincha de Chacarita. Si bien me costó tomar la decisión por saber cómo se iba a sentir mi familia, cuando esa pata me dijo ‘dale para adelante’ y la otra pata que era el fútbol me habían dicho que me querían e iba a ser importante como que fue cerrando todo”.

El apoyo de Universidad de Chile en su llegada

Matías Zaldivia se refirió a la dificultad de su llegada a la Universidad de Chile. “Fue díficil los primeros días, el primer mes de estar acá, más que nada por lo que llegaban a las redes sociales de mi familia, de mi gente cercana. Habían cosas que eran feas de ver, de escuchar y esto no deja de ser un trabajo, fútbol, había cosas que sobrepasaban eso. Sabía que era normal por así decirlo en el fútbol esto que pase y a que medida que iba pasando el tiempo y rendió en la cancha, iba a ir cambiando en la cancha, fue lo que terminó pasando”.

En ese aspecto, destacó el recibimiento de la institución. “Siempre de un primer momento el club me abrió las puertas y se brindó para que me sienta bien. Me cuidaron mucho los primeros meses que fueron los más difíciles. Eso me dejó tranquilo para tener que sólo rendir en la cancha. Estoy muy agradecido por cómo me trataron acá los utileros, la gente que trabaja, los muchachos de prensa, las tías, todos, es un ambiente muy lindo, muy grato para trabajar y a mí me hizo muy bien”, finalizó.

¿Cuánto tiempo jugó Matías Zaldivia en Colo Colo?

Matías Zaldivia llegó a Colo Colo en la temporada 2016 procedente de Arsenal de Sarandí, allí estuvo siete temporadas hasta la finalización de la 2022. El central ganó dos títulos de Primera División con los Albos, tres Copa Chile y tres Supercopa de Chile.