Ayer Colo Colo se proclamó campeón del Campeonato Nacional 2024 al empatar 1-1 con Deportes Copiapó en su visita a la Región de Atacama, por la última fecha del torneo. Los albos comenzaron las celebraciones en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla y luego viajaron rápidamente a Santiago para rematar en el Estadio Monumental.

En Macul los esperaron más de 40 mil hinchas que se quedaron hasta pasada la medianoche para ver la vuelta olímpica en La Ruca. Y en medio de todo aquello, una de las figuras del equipo festejó emocionado este título.

Se trata de Mauricio Isla, quien reforzó al cuadro popular en el segundo semestre proveniente de Independiente de Avellaneda. El bicampeón de América que se había declarado hincha de Universidad de Chile y el año pasado jugó para Universidad Católica, disfrutó del momento y entregó sus sensaciones a TNT Sports.

“Contento, muy feliz, después de un largo tiempo acá, es una de las cosas más destacables el respeto y todo. Sufrido hoy, pero lo logramos”, comenzó diciendo.

“Histórico, sorpresivo totalmente por todo lo que viví en la Católica, después una vuelta importante en Colo Colo. Así que gracias al presidente, gracias Arturo (Vidal) por traerme, así que muy contento“, agregó.

Mauricio Isla revela la importancia de Arturo Vidal en su llegada a Colo Colo

Respecto a aquello, el bicampeón de América remarcó la importancia del King en su llegada al Cacique, quien ayudó para que avanazara su contratación.

“Sí, fundamental. Hubo muchas trabas, muchas cosas que se hablaron, pero justamente el presidente también se portó bien y claramente Arturo fue el que me trajo para acá y hoy terminarlo así es muy importante”, expresó.

Mauricio Isla festejó junto a Arturo Vidal y Leonarod Gil la estrella 34. (Foto: Photosport)

El Huaso festeja con el equipo más popular de Chile

Sobre la importancia que le da a este título, que se le ha denominado como la estrella 34, el jugador de 36 años lanzó que es especial junto al equipo más popular del país.

“Sí, porque mucho tiempo que no jugaba en Chile, no he logrado ningún título, llegar aquí… en la Católica pasaron cosas difíciles y volver acá, al equipo más popular y salir campeón, es importante“, completó Isla.