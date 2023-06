Colo Colo protagonizó un nuevo fracaso continental tras no pasar de una igualdad sin goles ante Deportivo Pereira en la última jornada de la Copa Libertadores, la cual no le alcanzó para lograr avanzar a la próxima ronda de la competición.

A lo que fue este duelo, el ex jugador Mauricio Pinilla se tomó el tiempo de analizar el actuar de Colo Colo en el programa ‘Equipo F’ de ESPN, en la que confesó que los ‘Albos’ hoy en día no tienen un gran nivel de juego e hizo un llamado de atención por Damián Pizarro.

“Colo Colo no es más que esto, no tiene un jugador desequilibrante, que pueda romper partidos. Damián Pizarro es muy joven, no se le puede dar toda la responsabilidad, tiene jugadas de crack, pero no se le pueda dar toda la responsabilidad”, comenzó señalando Pinilla.

Siguiendo en esa línea, ‘Pinigol’ dejó en claro que hoy no posee de un jugador que sea desequilibrante “Colo Colo no tiene un jugador que desequilibré, (Leonardo) Gil que lo hacía en su momento, estaba a media máquina, entró y le dio algo de dinamismo por su buen pie, pero le falta un jugador que generé desequilibrio en este Colo Colo”.

Colo Colo tuvo un nuevo fracaso continental | Foto: Guillermo Salazar

Una de las grandes críticas que se le hace hoy en día al plantel ‘Albo’, es sobre la preocupante falta de gol que tiene el equipo, en la que el Bicampeón de América hace un importante llamado de atención al club.

“Un equipo como Colo Colo no puede no tener un delantero de más de 20 goles por temporada, eso no existe. No reemplazó a Lucero, yo a (Leandro) Benegas con todo el respeto, no es un jugador de 20 goles por temporada, es un jugador luchador y que puede dar otras cosas”, explicó en ESPN.

Finalmente, Pinilla fue lapidario en su análisis y dejó muy en claro que Juan Martín Lucero es el hombre que gestó el inicio de la gran desgracia que vivió Colo Colo con la eliminación de esta Copa Libertadores.

“Yo creo que Lucero le arruinó la vida a Colo Colo, el caso Lucero le termina sepultando todas las aspiraciones de este año a Colo Colo porque era la punta de lanza, era el jugador que desequilibraba cuando el equipo estaba complicado. Después trajo refuerzos que no eran calados y le pasó la cuenta, invirtió mal y no trajo los refuerzos adecuados”, finalizó.