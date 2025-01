Maxi Falcón puso fin a su estadía en Colo Colo. El “Peluca”, uno de los jugadores más queridos por la hinchada alba, terminó sus relaciones con el cuadro albo no de la mejor manera, por lo que salió a pedir disculpas a todo el entorno colocolino.

“Lo que me da mucha pena es el tema de la gente, me hubiese gustado irme de otra manera. Yo no quería que pase eso porque me considero un hincha más del club, quiero que me entiendan por ese lado”, fueron parte de las declaraciones del charrúa.

Luego de ello, el propio jugador se dirigió al hotel donde estaba alojando el plantel albo para ir personalmente a disculparse con sus compañeros. Sin embargo, no se supo mucho detalle de la charla, hasta que hoy Arturo Vidal desclasificó todo.

El “King”, en su llegada a Chile con el plantel de Colo Colo, destapó la conversación que tuvieron con Falcón luego de su partida del club: “Hablamos. Él pidió disculpas y eso habla muy bien de él. Sabe que se equivocó. Le dijimos que aprovechara, que disfrutara esta oportunidad y que siga creciendo”.

El consejo de Arturo Vidal a Maxi Falcón

Además, el “King” reveló que entre todos los compañeros aconsejaron al “Peluca” no repetir este acto de rebeldía, sabiendo precisamente que él era uno de los jugadores más queridos por la hinchada.

“Le dijimos que no volviera a hacer lo que hizo. El cariño que se ganó acá es muy difícil, eso lo tiene que cuidar siempre. Pero ya está”, complementó.

Maxi Falcón dejó Colo Colo luego de más de cuatro temporadas defendiendo los colores del club (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Finalmente, aseguró que las relaciones quedaron en buenos términos pese a toda polémica: “Le deseamos mucha suerte, siempre fue querido por la gente y el equipo. Lo abrazamos, le dijimos las cosas, pero todo quedó ahí. Terminó y se fue con una buena relación con nosotros”.