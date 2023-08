Maximiliano Falcón en su regreso a la cancha en Colo Colo: "En el primer pique me ahogué, pero después bien"

Maximiliano Falcón sacó conclusiones positivas tras el triunfo de Colo Colo por 1-0 ante Palestino por la semifinal de la zona centro-norte de la Copa Chile. Peluca reconoció que les costó aguantar el resultado con uno menos, pero resalta el trabajo.

“El objetivo que era ganar se cumplió. Lamentablemente nos quedamos con uno menos, costó aguantar un poco el resultado. Sabíamos que iban a empezar a tirar pelotazos, pero creo que estuvimos bien parados. En líneas generales hicimos un buen partido”, señaló el defensor uruguayo.

Falcón volvió a la actividad en Copa Chile, puesto que en el Campeonato Nacional 2023 estaba suspendido. “En el primer pique me ahogué, pero después bien, ya habían sido tres partidos que no estaba. Gracias a Dios pude volver, esperemos que siga así, tratando de aportar cuando me toque. Contento por el resultado, fue una demostración de carácter y de concentración. Hay cosas para corregir, pero pasó por el tema del hombre menos”.

Peluca también se refirió a la extensión de su vínculo en los albos. “Estoy enfocado en el club. Si hago las cosas bien se va a llegar a un acuerdo. Lo otro es parte de mi representante. Entre el club, mi representante y yo no va a haber ningún problema en renovar. Estamos a gusto acá, la gente nos quiere mucho. Contento por los 100 partidos también”.

Peluca Falcón tuvo la oportunidad de ser titular en Colo Colo ante Palestino (Foto: Photosport)

Falcón se mostró escantando en su estadía en Chile para jugar en Colo Colo. “Es algo que no sé si me va a pasar en otro país. Una cosa es que les cuente charlando, pero otra cosa es salir a la calle e ir al mall, es una locura. Estoy muy agradecido, porque no es sólo conmigo, sino con mi familia también”