En Colo Colo están esperanzados con la recuperación de una de sus principales figuras, el defensa uruguayo Maximiliano Falcón. El jugador de 26 años salió lesionado el pasado miércoles en el estreno por la fase de grupos de Copa Libertadores contra Cerro Porteño, pero ha tenido una gran evolución en los últimos días.

Al menos tuvo todo el fin de semana para volver de a poco a los trabajos, ya que estaba suspendido para jugar en la séptima fecha del Campeonato Nacional.

Su diagnóstico había sido un esguince en la rodilla izquierda más una hematoma en el pie, lo que había generado prepcupación en los albos. Eso sí, tras los exámenes médicos descartaron lo más grave, que era una fisura.

De todas formas el entrenador Jorge Almirón lo incluyó en el viaje a Brasil para el partido de este martes contra Fluminense, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

Maximiliano Falcón entrega buenas noticias

Y en el arribo del Cacique a Río de Janeiro, el propio Peluca se refirió a su condición física luego de entrenar el domingo por la mañana en el Estadio Monumental.

“Hoy entrené, me dolió un poco, pero pensé que me iba a dolor mucho más. En lo mental me sentí muy bien”, indicó Falcón en suelo carioca.

Considerando aquello, el charrúa podría ser de la partida mañana ante el campeón defensor de la Libertadores, donde Almirón dispondrá de sus mejores hombres, considerando que reservó a 10 titulares el fin de semana, en la derrota por 3-0 ante Ñublense.

Maximiliano Falcón debió ser sustituido a los 59 minutos en el Colo Colo vs Cerro Porteño. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs Fluminense?

Este martes 9 de abril el Cacique visitará al actual campeón defensor de la Copa Libertadores, a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Maracná de Río de Janeiro, Brasil.