Colo Colo sufrió un inicio complicado en la Liga de Primera 2026, cayendo de manera sorpresiva ante Deportes Limache por 3-1 en su primer partido de la temporada.
El mal inicio del cuadro dirigido por Fernando Ortiz dejó en evidencia algunas desatenciones defensivas y problemas en la transición del equipo, lo que generó críticas en redes sociales.
Además, este resultado fue un duro golpe en la moral para el plantel albo y un llamado de atención sobre la necesidad de realizar algunos ajustes tácticos.
Maximiliano Romero y la autocrítica tras la derrota de Colo Colo
Entre los jugadores que asumieron la autocrítica, el delantero Maximiliano Romero, quien se mostró consciente de las fallas cometidas y destacó la importancia de seguir trabajando para corregir errores y recuperar la confianza.
“Tuvimos un poco de desorden que nos costó el partido. Esto es largo, recién arranca y hay que seguir trabajando para que estas cosas no pasen”, señaló Romero.
El delantero reveló los errores que sufrió el equipo: “Tuvimos desatenciones, pero vamos a seguir trabajando. El partido nos duele muchísimo porque veníamos trabajando duro en la pretemporada y arrancar así nos duele a todos. Vamos a seguir trabajando”.
Ahora, el conjunto Popular deberá dar la vuelta de cara al duelo ante Everton de Viña del Mar y seguir esforzándose para corregir errores y encaminarse en la Liga de Primera 2026.
En síntesis…
- Colo Colo cayó 3-1 ante Deportes Limache en el debut de la Liga de Primera 2026.
- El equipo dirigido por Fernando Ortiz mostró desorden y errores defensivos, mientras que Maximiliano Romero asumió la responsabilidad y destacó la necesidad de trabajo y ajustes para retomar el rumbo en la temporada.