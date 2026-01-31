Colo Colo sufrió un inicio complicado en la Liga de Primera 2026, cayendo de manera sorpresiva ante Deportes Limache por 3-1 en su primer partido de la temporada.

El mal inicio del cuadro dirigido por Fernando Ortiz dejó en evidencia algunas desatenciones defensivas y problemas en la transición del equipo, lo que generó críticas en redes sociales.

Además, este resultado fue un duro golpe en la moral para el plantel albo y un llamado de atención sobre la necesidad de realizar algunos ajustes tácticos.

Los jugadores albos se retiraron cabizbajos del estadio Elías Figueroa Brander | FOTO: Raul Zamora/Photosport

Maximiliano Romero y la autocrítica tras la derrota de Colo Colo

Entre los jugadores que asumieron la autocrítica, el delantero Maximiliano Romero, quien se mostró consciente de las fallas cometidas y destacó la importancia de seguir trabajando para corregir errores y recuperar la confianza.

“Tuvimos un poco de desorden que nos costó el partido. Esto es largo, recién arranca y hay que seguir trabajando para que estas cosas no pasen”, señaló Romero.

El delantero reveló los errores que sufrió el equipo: “Tuvimos desatenciones, pero vamos a seguir trabajando. El partido nos duele muchísimo porque veníamos trabajando duro en la pretemporada y arrancar así nos duele a todos. Vamos a seguir trabajando”.

Ahora, el conjunto Popular deberá dar la vuelta de cara al duelo ante Everton de Viña del Mar y seguir esforzándose para corregir errores y encaminarse en la Liga de Primera 2026.

En síntesis…

Colo Colo cayó 3-1 ante Deportes Limache en el debut de la Liga de Primera 2026.