"Me gustan mucho": Arturo Vidal se la juega al elegir a los 3 jugadores favoritos del actual plantel de Colo Colo

Mucho se ha hablado acerca del posible retorno de Arturo Vidal a Colo Colo, club donde se formó y supo levantar tres títulos nacionales: Apertura 2006, Clausura 2006 y Apertura 2007.

Pese a que su vuelta se ha demorado más de la cuenta, lo cierto es que el “King” sigue atento a cada detalle de lo que pasa en el Cacique y no se pierde ningún partido tanto nacional como internacional, así lo hace saber cada fin de semana en su cuenta de Instagram.

Fue en su canal de Twitch que al bicampeón de América con la Roja le consultaron sobre los tres jugadores más importantes del actual plantel del conjunto Popular y este no titubeó.

“A mí siempre me ha gustado (Carlos) Palacios, que ahora está haciendo goles y todo. (Damián) Pizarro me gusta porque es joven. (Esteban) Pavez, porque es una persona muy centrada, se entrena al máximo y siempre está ayudando a todo el mundo, porque es el capitán. Ellos tres me gustan mucho”

Los tres elegidos por Vidal | FOTO: Photosport

Además, durante la transmisión al jugador de 36 años le preguntaron sobre un posible retorno al Estadio Monumental y fue el propio Vidal que disipó las dudas de miles de hinchas albos.

“La opción de Colo Colo siempre está, esa la tengo aquí conmigo siempre. No sé cuando, pero siempre está de mi parte”, remató.