"Me hubiera encantado haber jugado en Colo Colo": La inesperada confesión de una ex figura de Villarreal y la Selección de España

El ex futbolista brasileño nacionalizado español Marcos Senna fue uno de los grandes invitados al partido de despedida de Matías Fernández, el cual se disputó el sábado 14 de octubre a estadio lleno en el Estadio Monumental.

Hay que destacar que 11 años estuvo el nacido en Sao Paulo en el Villarreal y sus buenas campañas le valieron para decir presente en la Eurocopa 2008 junto a la Selección de España, donde fue una pieza fundamental en la obtención del título de dicho torneo.

Senna fue fue escogido en el Equipo ideal UEFA All-Star tras dicha Eurocopa | FOTO: JOE KLAMAR/AFP via Getty Images)

Lo cierto es que tras el encuentro amistoso en el recinto deportivo de Pedrero, el que jugaba de mediocampista atendió a los diversos medios de comunicación y habló sobre el recibimiento del hincha de Colo Colo.

“El ambiente fue espectacular, la verdad es que no imaginaba encontrarme con un ambiente como este, me puso la piel de gallina porque fue una fiesta muy bonita a una persona que lo merece, un final inolvidable y esperamos que en su nueva etapa pueda ser muy feliz y que lo haga bien como lo ha hecho en el fútbol”, declaró.

“Obviamente Colo Colo es conocido en el mundo. Yo no he tenido la oportunidad de jugar en contra, pero he jugado la Copa Libertadores, he venido a jugar aquí contra Universidad Católica, contra Cobreloa, pero Colo Colo era un equipo que me hubiera encantado haber jugado, pero hoy tuve el privilegio de entrar a este estadio, de ver a los hinchas que hay, la verdad que fantástico”, enfatizó.

SU LAZO DE AMISTAD CON MATIGOL

Por último, el ex volante solo tuvo palabras de halago para todo lo que fue Fernández y lo que dejó el paso del ex Colo Colo en el el conjunto español.

“Fueron tres años de muy buen fútbol, hizo amistad y de ahí ha surgido frutos, por eso estoy aquí hoy, he venido casi 13 horas de vuelo, pero con mucho gusto”, cerró.

El momento de Senna en el Monumental