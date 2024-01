En el día de ayer quedó sellado en la comisión de fútbol de Blanco y Negro que la directiva alba avanzará para contratar a Arturo Vidal, situación que bien podría quedar resuelta en las próximas horas.

El futuro del King y su inminente llegada al Cacique para la temporada 2024 se ha tomado todos los espacios de conversación. Ante ese escenario, en ESPN Chile no se quedaron atrás y Dante Poli expresó su postura por el regreso del King al Estadio Monumental.

El ex jugador no deja espacio a las dudas: “Considero que la llegada de Vidal es extraordinaria y me pone contento, me pone feliz. No solo por el respeto y admiración que le he tenido en toda su carrera, más allá de las cosas negativas en que uno discrepó en su momento”, dijo.

Poli se derrite por ver al King en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Desde todo punto de vista, independiente del resultado que exista, del riesgo que tu corres con un tipo de esa jerarquía con lo impactante que es en el medio y en la sociedad. La llegada de Vidal a Colo Colo escapa solamente a lo del fútbol propiamente tal, es mucho más alto que eso”, complementó.

Poli cree que una llegada de Vidal a jugar en Chile podría ser beneficioso no solo para Colo Colo, diciendo que “En nuestra industria por distintas razones nos hace falta este tipo de impulso y la llegada de él, probablemente no en su mejor momento futbolístico y físico porque no estaría en condiciones de firmar por un club en Chile, me parece que es increíble”, sostuvo.

En el cierre, remata todo diciendo que “Hay que aprovecharlo, disfrutarlo e intentar de apoyarlo en todo lo que pueda desarrollar para que Colo Colo pueda llegar al nivel que todos esperan. Si traes a Almirón que es el último finalista de la Copa Libertadores, si le agregas a Vidal y logras formar con gestión y creatividad algo que los rodee, estás hablando de un esfuerzo relevante y significativo en Colo Colo”, cerró.

¿Arturo Vidal a la pretemporada de Colo Colo en Uruguay?

Al Cacique le quedan dos partidos de pretemporada en Uruguay antes de volver a Chile para continuar con los trabajos; Nacional de Montevideo este viernes y Liverpool el próximo lunes 22 de enero.