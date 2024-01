La era de Jorge Almirón en Colo Colo comenzó de manera oficial en el día de ayer, cuando los albos igualaron sin goles ante Rosario Central en el tiempo reglamentario y luego se llevaron el compromiso mediante lanzamientos penales.

El técnico analizó con la señal oficial del partido el compromiso que hicieron sus pupilos, donde destaca que “Lo importante es que sumen minutos, lo tomo como un entrenamiento. Lo más importante es mañana que volvamos a entrenar, a mejorar cosas para la motivación de todos los muchachos”, dijo.

Almirón ya ve cosas de lo que busca en los albos y entrega las claves para que se plasme su trabajo: “Hay una intención del equipo, de intentar jugar, hay muchos patrones que tenemos que ir repitiendo, mejorando y sobre todo eso, afinar la parte física y futbolística porque estamos en plena pretemporada”, aportó.

Colo Colo igualó sin goles ante Rosario Central. | Foto: Photosport

Consultado sobre la vuelta de Arturo Vidal al Estadio Monumental, Jorge Almirón declaró que “La verdad no hablé con ningún directivo, me enfoqué en el partido. Hubo reunión de directorio y es lo único que sé. Se está hablando de algunos jugadores, posibles refuerzos, pero no he tenido contacto”.

“Es algo que ojalá se pueda dar, sería importante para mí que una figura como Arturo pueda sumar su experiencia para todo el equipo, para la gente también puede ser importante pero no tengo referencia de que algo más concreto hay”, complementó en el cierre el nuevo DT de los albos.

¿Llega Vidal? Todo indica que el retorno del King a Macul está más pavimentado que nunca y solo resta definir por cuántos años será el contrato del canterano más exitoso en la historia de Colo Colo.

Las palabras de Arturo Vidal sobre Colo Colo

El King habló a la salida de Juan Pinto Durán en el día de ayer y aseguró que, en caso de llegar a Colo Colo, no va a ser para retirarse, sino que para lograr títulos junto al equipo que lo vio nacer fubolísticamente.