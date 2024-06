Se acabó la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 y ahora llegó el turno de premiar a los mejores futbolistas de lo que ha sido esta parte del año, y eso fue lo se hizo en la Gala Crack 2024.

Este miércoles 13 junio en los estudios de TNT Sports se desarrollaron esta reconocida ceremonia de premiación, que tuvo a Alan Saldivia como uno de los tantos ganadores.

ALAN SALDIVIA Y LA GALA CRACK 2024: “NO ME INVITARON”

El futbolista de Colo Colo fue escogido como el mejor zaguero central derecho del certamen, pero lo que más llamó la atención fue su reacción mientras hacia un stream y jugaba Call of Duty Warzone, sin ni siquiera estar atento a la televisión.

“Están ahora en la Gala, por eso me preguntaban, dicen que la gané boludo”, comenzó diciendo el central charrúa.

Alan Saldivia jugando Warzone en su Stream | FOTO: Captura

Fue ahí que uno de sus amigos con los que estaba jugando el famoso videojuego de acción le consultó: “¿Ah, ganaste? ¿Y ni bola?”.

En ese momento, Saldivia no halló nada mejor que manifestar: “No sé, yo estoy acá jugando, no me invitaron boludo jajaja. No hay ninguno de los que ganaron, a mí no me invitaron”.

MIRA LA REACCIÓN DE ALAN SALDIVIA EN SU STREAM: