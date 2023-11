La relación de Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda iba viento en popa pues hace algunos días habían subido fotografías a su cuenta de Instagram en las que se confirmaban que tendrían una segunda oportunidad en el amor.

Pero todo esto cambió en un abrir y cerrar de ojos ¿Qué pasó ahora? A eso de las 01:15 de la madrugada de este lunes, Carabineros llegó hasta un domicilio de la comuna de La Florida tras un preocupante llamado de teléfono. ¿La denunciante?, La joven estudiante de Obstetricia.

Sepúlveda y Thompson estaban intentando darse una segunda oportunidad como pareja | FOTO: Captura | Photosport

Si hay alguien que ha seguido de cerca de este tema es Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, la cual en el primer acto de violencia condenó fuertemente al jugador de Colo Colo, y esta vez no fue la excepción.

“Llamamos a no hacer juicios, a no revictimizar y a todas las instituciones, incluyendo las deportivas, a tomar esto como lo que es: Como un delito, no un problema de camarín”, dejó en claro la funcionaria pública.

Bajo la misma línea, la secretaria del Estadio declaró que “legalmente, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) no puede ser parte del juicio si la víctima no nos da su patrocinio, que es algo que estamos buscando cambiar a través de la ley integral”.

“Queremos señalar nuestra preocupación por la poca medición de riesgo que están teniendo las instituciones a cargo de la persecución y la sanción de este tipo de delitos. Hoy tenemos una reincidencia grave en el caso de este jugador de fútbol”, concluyó.

De esta manera habrá que esperar para ver que determinación tomarán desde al interior de Colo Colo y lo que decidirá el entrenador Gustavo Quinteros.

¿Cuántos partidos ha jugado Jordhy Thompson en 2023?

Jordhy Thompson ha jugado 26 partidos en la temporada 2023 con Colo Colo, en los cuales ha convertido seis goles y ha dado dos asistencias.