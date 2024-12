La realización de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se ha vuelto en todo un problema, ya que por ahora no hay ningún estadio neutral que sea una opción firme para recibir el compromiso. Por aquello, incluso se habló de que podía ser ida y vuelta.

El estadio Germán Becker de Temuco emerge como una posible alternativa. No obstante, el jefe del Departamento de Deportes de la Municipalidad de Temuco, Camilo Espinoza, conversó con El Austral y mencionó que por ahora no hay ningún contacto: “Hasta ahora no nos ha llegado ninguna solicitud formal, ni ningún llamado consultando por el tema de la Supercopa”

También expuso que hay tienen un evento programado en el recinto, aunque abrió la ventaja y consignó que podrían mover aquello: “Viendo la programación del 26 de enero podemos decir que hay una actividad fijada en el Parque, pero que eventualmente se podría mover en caso de que fuera necesario”.

De acuerdo a lo que reporta Estadio Seguro, el estadio Germán Becker cuenta con una capacidad para 18.100 personas. El recinto ya albergó un Superclásico en al final de la Copa Chile 2019, que se terminó jugando en enero de 2020.

Concepción descartado para recibir la Supercopa

El estadio Ester Roa asomaba como opción para recibir el compromiso, aquello por ser el recinto neutral con más capacidad.

Sin embargo, desde el municipio descartaron de plano recibir el Superclásico que se jugará a fines de enero. El alcalde Héctor Muñoz confesó que existió contacto con la ANFP, pero descartó la opción mencionando que hubo “hechos de violencia ocurridos anteriormente en Concepción”.