Este martes en el estadio Monumental Arturo Vidal dio una conferencia de prensa donde lleno de optimismo no se salió de su libreto asegurando goles, victorias, campeonatos y dedicatorias a Ricardo Gareca.

El mediocampista albo además defendió su forma de calentar los partidos, asegurando que hay que hablar antes y no después y que eso se perdió en Chile.

BOLAVIP conversa con Miguel Ángel Neira, el que tiene una particular visión. “Esa es la mejor motivación para el equipo contrario, para qué tanta cosa, que vaya y juegue y que intente hacerlo bien, pero hablar tanta tontera no me parece correcto para nada”, indicó.

Respecto al crucial partido que se jugará este jueves en el Monumental. “No sé si Colo Colo se las vaya a llevar tan fácil con la Católica, y falta mucho campeonato, no pueden estar festejando aún, si van segundos”, dispara.

Miguel Ángel Neira afirma que Vidal aleona a los rivales.

Miguel Ángel Neira defiende a Charles Aránguiz

El mundialista con la selección chilena cree que no está probado de que sea Charles Aránguiz el que no le quiso contestar al entrenador de La Roja.

“A Gareca no le cuesta nada ir donde entrena la U y hablar con él, para qué tanto llamado por teléfono”, afirma.

Neira defiende a brazo partido al Príncipe. “Lo conocí cuando estaba partiendo, es un chico súper tímido, no creo la verdad y si es cierto, no le cuesta nada al entrenador ir a verlo, es una excusa no más”, cerró.