Colo Colo continúa analizando con cierta lentitud el mercado de fichajes, especialmente en una posición que ha generado debate y expectativa entre los hinchas: el centrodelantero

En ese contexto, la dirigencia de Blanco y Negro ha recibido ofrecimientos de distintos atacantes, varios de ellos con pasado en el fútbol chileno o con algún vínculo previo con la institución, como es el caso de Damián Pizarro.

Durante esta jornada, además, el Le Havre de Francia comunicó el fin del préstamo del delantero chileno, por lo que deberá regresar al Udinese para definir su futuro de cara a la próxima temporada.

El futuro de Damián Pizarro es una verdadera incógnita | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Aníbal Mosa y la posibilidad de Damián Pizarro en Colo Colo

En ese contexto, y aprovechando la presentación oficial del defensor uruguayo Javier Méndez como nuevo refuerzo albo, el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, se refirió al estado real de la búsqueda del “9” y aclaró de manera categórica la situación de Pizarro.

“Yo no tendría alguna inclinación por algún jugador o que yo estaría presionando a alguien para que contratáramos ciertos jugadores, lo quiero descartar de plano. Yo no tengo ningún favorito como 9. El 9 favorito va a ser el 9 que acordemos con el técnico, con el gerente deportivo y con el directorio. Ese va a ser el 9 que yo voy a apoyar”, declaró de entrada Mosa.

“No tenemos nada acordado con nadie. Con Damián, ni con Pedrito, Juanito ni con nadie. Primero nos tiene que convencer técnicamente, después pasamos a temas contractuales y económicos”, sostuvo el timonel del conjunto Popular.

“Estamos en ese análisis y Damián es un delantero que fue ofrecido, pero hay cuatro más que estamos analizando. Para ser precisos, Colo Colo no ha hecho oferta por ningún 9, aún no tenemos la claridad”, agregó el puertomontino, despejando cualquier rumor sobre negociaciones avanzadas.

En síntesis…