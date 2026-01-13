La aventura de Damián Pizarro en el fútbol francés llegó a su fin. Durante esta jornada el Le Havre comunicó el fin del préstamo del delantero chileno, por lo que tendrá que volver nuevamente a Udinese.

“Damián Pizarro deja el Le Havre AC. Cedido por el Udinese este verano, el delantero chileno regresa a Italia tras la rescisión del contrato de préstamo”, señaló el club de la Alta Normandía.

Pizarro cerró su ciclo por Francia con más sombras que luces. El exdelantero de Colo Colo dejó Udinese y partió a préstamo a Le Havre con la intención de sumar minutos y foguearse en el primer nivel del fútbol europeo, sin embargo su participación fue prácticamente escasa y no tuvo ningún impacto en la Ligue 1.

Ahora, el atacante buscará su regreso a Colo Colo con el fin de relanzar su carrera, sin embargo y de acuerdo a información de Dale Albo, el directorio de Blanco y Negro le habría cerrado la puerta a la opción de su regreso ya que Fernando Ortiz preferiría contar con un ‘9’ con más experiencia.

Así, con este panorama, el futuro de Pizarro se complica ya que lo más probable es que deba buscar un nuevo préstamo en el mercado invernal europeo ya que difícilmente encontrará un lugar en Udinese.

Datos clave…