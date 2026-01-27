Colo Colo no ha tenido un buen desempeño en los amistosos de pretemporada en este 2026. Y con las incorporaciones de Joaquín Sosa, Matías Fernández, Javier Méndez y Maximiliano Romero, han dado mucho que hablar.

Ante esta situación, el portero campeón con Cobresal Nicolás Peric, lanzó una dura crítica a Blanco y Negro por el mercado de fichajes de esta temporada.

“Blanco y Negro ha tenido un mercado de fichajes por lo menos criticable”, declaró el “Loco”, siendo tajante por los refuerzos que ha incorporado el Cacique.

Los Albos buscan sacarse de encima la pasada mala temporada de su centenario, la cual quedó calificada como una de las peores de su historia.

Hace pocas horas ya se dio por hecha la incorporación de Lautaro Pastrán al Cacique. Delantero que fue semifinalista de Libertadores con Liga de Quito en 2025 y que ahora llegará cedido desde Belgrano al Monumental.

Nicolás Peric desaprueba los fichajes del Cacique

“No veo a Ortiz con diferentes opciones con las que contar. No termino de entender las contrataciones”, cerró Peric, desentendiendo los refuerzos de la dirigencia en la presente temporada.

¿Qué viene para Colo Colo?

Los dirigidos por Fernando Ortiz, deberán enfrentar a Deportes Limache el sábado 31 de enero a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Esto por la primera fecha de la Liga de Primera.

En síntesis