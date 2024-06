El ex portero habló de la polémica entre el jugador y el entrenador de Colo Colo en el partido con Deportes Copiapó

Colo Colo cerró con una derrota su actuación dentro de la primera rueda en el torneo nacional, en el que los ‘Albos’ sorprendentemente cayeron por la mínima ante Deportes Copiapó en el Estadio Monumental, cediendo terreno en su lucha por el título.

Dentro de este partido, se vivió una tremenda polémica entre Carlos Palacios y Jorge Almirón, en la que el DT de Colo Colo recriminó el actuar del jugador al ser sustituido, algo que captó la cámara oficial de la transmisión.

Ante esta situación, el ex portero, Nicolás Peric comentó en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro FM lo que fue esta discusión, en la que le hizo una tremenda reprimenda al jugador de Colo Colo.

“Está equivocado Carlos, yo sin leerle los labios a Jorge Almirón, le tiene que haber dicho ‘yo te he bancado, te he puesto cuando no debería haberte puesto’ estoy seguro, por eso estaba caliente Almirón, porque creo que Carlos se equivoca”.

“Almirón lo ha bancado, porque hubo un momento para que lo deje afuera y darle posibilidad a Bolados o jugar solo por el lado derecho para jugar con Paiva y Damián y hacer que Zavala corra para tirarle centro”, partió señalando Peric.

Almirón y Palacios hicieron noticia en Colo Colo | Foto: Photosport

Siguiendo en aquello, el hoy panelista indica que el entrenador de Colo Colo perfectamente pudo darle un cambio a este equipo sin Carlos Palacios, pero que el DT siempre se bancó al ‘7’ de su equipo.

“Almirón le hubiese encontrado la vuelta a ese equipo hace rato también si hubiese querido, pero lo bancó, lo banca a Carlos porque es un jugador irreverente, que en cualquier momento te marca una diferencia, es el más talentoso, eso está clarísimo”, apuntó.

Finalmente, Peric remarcó de la gran falencia que está teniendo hoy en día Carlos Palacios dentro de Colo Colo, en la que siente que a pesar de ser un jugador talentoso, le está faltando regularidad en los partidos.

“Pero si el talento no lo acompañas con lo otro, porque es lo otro lo que le está fallando, le está fallando a la vuelta, al presionar, levantándole mucho las manos a sus compañeros, Almirón es un viejo zorro”, cerró.