Colo Colo arrancó con dudas la Liga de Primera 2026 tras caer de manera inapelable ante Deportes Limache en Valparaíso, pero luego se repuso con dos sufridos triunfos en el Estadio Monumental ante Everton de Viña del Mar y Unión La Calera, respectivamente.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz se ubica en la quinta posición del torneo nacional -por diferencia de goles- y está apenas a un punto del puntero de la competición: el sorprendente Deportes Limache.

Los albos, de momento, comparten posición con Huachipato, Coquimbo Unido, O’Higgins de Rancagua, Universidad de Concepción, Unión La Calera y Cobresal, aunque para el periodista Rodrigo Vera hay una clara diferencia entre todos los equipos que ostentan 6 puntos.

Colo Colo lleva dos triunfos al hilo. | Foto: Photosport

“En la línea de 6, a propósito de Colo Colo, de los que están con 6 puntos y de lo que uno ha visto futbolísticamente es menos que Huachipato, Coquimbo, O’Higgins y Cobresal”, dijo en el programa De Fútbol Se Habla Así de D Sports.

Lo cierto es que efectivamente el Cacique tiene 6 puntos, pero su estilo de juego no convence a los hinchas quienes se han manifestado en el Estadio Monumental y le recuerdan al plantel los sueldos millonarios que ganan.

Ahora, Ortiz y compañía tienen una prueba de fuego cuando tengan que enfrentar al siempre complicado O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, compromiso que se llevará a cabo el próximo sábado 21 de febrero.

En síntesis

Colo Colo registra una derrota ante Deportes Limache y triunfos contra Everton y La Calera.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz ocupa la quinta posición con 6 puntos en el torneo.