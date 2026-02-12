Los hinchas más soñadores de Colo Colo mantienen vivo un anhelo: que Claudio Borghi vuelva en gloria y majestad a la banca. Sin embargo, tendrán que seguir esperando, porque todo indica que aquello es una utopía.

Es que a pesar de que el mítico entrenador admitió que puede retornar al ruedo, dejó claro que no será en un plantel profesional. Por el momento, apunta hacia otras categorías: quiere irrumpir en la formación de jugadores.

Al menos, así lo detalló en conversación con Picado TV. Según reveló, ha tenido propuestas para ejercer como estratega, pero las ha descartado. Actualmente trabaja como comentarista deportivo.

“He tenido ofertas y la verdad es que no las he tomado porque algo me ha frenado (…) Cuando han llegado ofertas me alegro, pero al final pienso que es mejor que no resulte”, señaló.

Sobre tal punto, agregó: “Sigo siendo hincha del club, pero ya estoy jubilado como entrenador de Colo Colo, no sigo siendo el DT del equipo y no lo voy a ser en el futuro“.

Claudio Borghi descartó volver a dirigir Colo Colo. (Imagen: Photosport)

El futuro de Claudio Borghi: no será en Colo Colo

Luego de cerrarle la puerta a su retorno al Estadio Monumental, ahondó en sus deseos de ser un aporte para los futbolistas más noveles. Siente que faltan manos capacitadas para forjar estrellas.

“Sinceramente, si me preguntan ahora, estoy más interesado en el fútbol formativo que en el fútbol netamente competitivo“, reflexionó.

“Al joven hay que enseñarle a tomar decisiones, a expresarse en la cancha y no como pasa ahora de solo ir a ganar como sea. Yo no estoy de acuerdo con eso”, finalizó.

