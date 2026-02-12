Colo Colo se sigue preparando con todo para lo que será esta temporada 2026, en la que ya iniciado lo que ha sido el torneo nacional, en el ‘Cacique’ buscan de terminar de conformar su plantilla para lo que será este año.

Por esto, en el ‘Popular’ aún no se retiran del mercado, en donde siguen buscando nombres para poder reforzar su plantel, pero también, ven la chance de salida de otros jugadores para este 2026.

Dentro de este tema, en las últimas horas se ha dado a conocer una importante información, en donde uno de los jugadores de Colo Colo podría estar preparando sus maletas para poder partir a un nuevo destino.

Se trata del jugador Lucas Soto, quien no está en los planes de Fernando Ortiz para este 2026 en Colo Colo y buscaría un nuevo rumbo para esta temporada, en la que se conoce su posible destino.

Soto no está en los planes de Colo Colo | Foto: Photosport

¿El equipo? Everton de Viña del Mar fue el club que volvió a preguntar por el jugador de 22 años y que manifestó su deseo de poder volver a tenerlo en sus filas.

Así lo informó el periodista Diego Peralta en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que se reactivó la opción de que Lucas Soto pueda tener su retorno a Everton de Viña del Mar en este mercado.

Si bien aún no hay un acuerdo según la información entregada, el panorama es muy alentador para que se pueda concretar este traspaso, ya que Soto es un jugador que Ortiz no considera en Colo Colo y con Everton, existe una buena relación tras lo que fue el reciente traspaso de Álvaro Madrid.

