Colo Colo quiere mantenerse activo en el Mercado de Fichajes, donde ya aseguró a Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero y Matías Fernández Cordero. Además, este miércoles, Lautaro Pastrán debería ser oficializado como nuevo refuerzo del club.

Un jugador que ha estado en la mira las últimas semanas es nada más ni nada menos que Víctor Dávila, chileno que milita en el América de México: “Dávila, que es una de las opciones para irse. Lo está buscando Colo Colo y muchos dicen que hay gestiones avanzadas”, dijo el periodista César Luis Merlo.

Dávila duda en llegar a Colo Colo. | Foto: Photosport

El comunicador, eso sí, destapa que Dávila no está tan convencido de llegar al Estadio Monumental: “La información que tengo es que Colo Colo lo está intentando, pero Dávila no está 100% convencido de dejar México, independientemente que América está dispuesto a pagarle una parte de su salario”.

“Con todo el respeto que le tengo a Colo Colo y a su afición, pasar del América a Colo Colo es muy grande la diferencia. Más allá que América lo presiona para que se vaya, no está sencillo”, complementó.

¿Llegará Víctor Dávila a Colo Colo? Lo cierto es que el jugador nacional habría perdido espacio en el América de México y le están buscando una salida, pero las profundas diferencias económicas entre el cuadro americanista y el Cacique dificultaría cualquier opción de traspaso.

En síntesis

Víctor Dávila es pretendido por Colo Colo, aunque mantiene dudas sobre dejar el América.

El periodista César Luis Merlo informó gestiones avanzadas, pero existen profundas diferencias económicas entre clubes.