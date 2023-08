Colo Colo saltará esta tarde a la cancha en Coquimbo para enfrentar al conjunto pirata en un duelo que promete sacar chispas, donde el Cacique buscará quedar como solitario sublíder del Campeonato Nacional 2023.

Uno que estaba en duda que podría llegar al partido de esta tarde es Carlos Palacios, quien se retiró del microciclo de La Roja Sub 23 por dolencias, pero que todo indica que arrancará como titular frente a Coquimbo Unido.

En medio del debate sobre si debería continuar o no en Colo Colo, Manuel De Tezanos se lanzó a la piscina y manifestó sobre Palacios que “Jugadores que rindan con la camiseta de Colo Colo, como Lucero o Palacios ahora… pasan 10-12 jugadores que no pasa nada. No le pesa la camiseta”.

Palacios se transformó en hombre clave en Colo Colo. | Foto: Photosport

MDTP no pierde la esperanza de que Palacios pueda ser ese jugador que prometía hace un tiempo: “A lo mejor en algún momento no fue tan profesional, no se alimentó bien, perdió la oportunidad de estar en la Selección, pero todavía es joven. Lo importante es que se está recuperando y me parece que tiene mucho potencial”, dijo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Con el nivel que está mostrando Palacios y siendo el hombre clave de Colo Colo, Eduardo Berizzo deberá tomar una decisión sobre si nomina al formado en Unión Española o no, pero sin duda que los méritos los está haciendo en esta segunda parte del año.

Cabe recordar que Carlos Palacios tiene contrato con el Cacique hasta julio de 2024 y no diciembre de 2023 como se pensaba, según reveló Daniel Arrieta sobre los detalles contractuales del ex Unión Española con los albos.