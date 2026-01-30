Tomás Ahumada parecía ser una de las grandes opciones que manejaba Colo Colo para reforzar el arco de cara a la temporada 2026. El portero de Audax Italiano contaba con el respaldo de Daniel Morón, gerente deportivo albo, quien lo tenía bien posicionado como alternativa para llegar a Pedrero en este mercado de fichajes.

Sin embargo, cualquier ilusión del mundo albo se terminó de derrumbar este sábado. Ahumada será el arquero titular de Audax Italiano esta tarde ante Universidad de Chile, en el duelo que marcará el estreno de ambos elencos en la Liga de Primera 2026, nada menos que en un partido de alto impacto.

El hecho de que el guardameta sume minutos oficiales como titular tiene consecuencias directas en el mercado. Al disputar este encuentro, Tomás Ahumada quedará automáticamente imposibilitado de fichar por otro club del fútbol chileno en el presente mercado, cerrando definitivamente la puerta a una eventual llegada a Colo Colo.

Tomás Ahumada será titular en Audax ante la U. (Foto: Photosport)

De esta manera, el plan que tenía Daniel Morón para reforzar el arco albo sufre un duro revés. El exarquero y actual dirigente veía en Ahumada una alternativa joven, con proyección y conocimiento del medio local, pero el escenario reglamentario deja sin margen de maniobra a Blanco y Negro.

En Audax Italiano, en tanto, la noticia es positiva. El técnico itálico ratifica su confianza en Ahumada para un partido clave ante los Azules, apostando por su continuidad y liderazgo bajo los tres palos desde el inicio del campeonato.

Así, mientras el arquero se prepara para ser protagonista en el duelo ante la U, en Macul deberán seguir buscando opciones para el arco. Colo Colo pierde una carta importante en el mercado y confirma que, una vez más, el inicio de la temporada viene acompañado de decisiones que marcan el rumbo del resto del año.

