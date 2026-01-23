Colo Colo pensaba que tenía el plantel cerrado de cara a la temporada 2026, donde Maximiliano Romero, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Matías Fernández Cordero son los 4 refuerzos confirmados de los albos para este año.

La situación, eso sí, cambió: la venta de Lucas Cepeda obliga al Cacique a nuevamente salir al Mercado de Fichajes, donde deberá llenar el vacío que dejó el jugador formado en las inferiores de Santiago Wanderers.

Si bien la ‘danza de nombres’ es amplia, hay uno que los hinchas de Colo Colo piden a gritos para que tenga una revancha en el Estadio Monumental: Jordhy Thompson, quien vive un buen presente en la Primera División de Rusia con el FC Orenburg.

Jordhy Thompson no regresará a Colo Colo en este Mercado de Fichajes. | Foto: Photosport

Lamentablemente para el deseo de los hinchas albos, Jordhy Thompson no llegará al Cacique en este Mercado de Fichajes según dio a conocer el periodista y reportero que cubre a los albos, Christopher Brandt.

El profesional de las comunicaciones fue consultado en su cuenta personal de X por la posibilidad de que Thompson reemplace a Cepeda y fue claro en la respuesta: “Nadie ha propuesto su nombre y allá (Rusia) no quieren desprenderse de él”, dijo.

Así las cosas, todos los hinchas de Colo Colo deseosos de volver a ver a Jordhy Thompson con la camiseta de los albos deberán seguir esperando, pese a que el jugador ha mostrado interés en tener una segunda oportunidad en el Cacique.

En síntesis

Colo Colo confirmó a Romero, Sosa, Méndez y Fernández como sus 4 refuerzos para 2026.

La venta de Lucas Cepeda obliga al club a buscar un nuevo fichaje este mercado.